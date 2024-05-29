淡水古蹟博物館推小波麗士活動 邀學童體驗警察工作

新北市立淡水古蹟博物館今天表示，將與新北市警察局合作，於6月15日警察節推出職業體驗活動，藉由體能課、搜索課、辦案課，讓學童體驗警察工作。

淡水古蹟博物館今天發布新聞稿表示，「誰是古蹟小偷：嫌疑犯H的現身」職業體驗活動，內容包括在滬尾小學校禮堂的「體能鍛鍊課」、淡水日本警官宿舍的「案發搜索課」及新北市政府警察局淡水分局的「辦案技巧課」。

新聞稿指出，這次活動會公開警察隨身配備，事先也會拍攝模仿監視器的影片，要讓小波麗士透過課程、影片，學習警察如何以調查訊問的手法破案。

淡水古蹟博物館表示，活動限定國小一至三年級學生參加，6月3日中午12時開放報名，共20名，額滿為止，詳細活動內容及報名資訊可上「新北市立淡水古蹟博物館」網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）查詢。