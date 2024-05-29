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商業價值直直落？台北車站K區地下街人潮冷清 蔣萬安給承諾了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北車的K區地下街，到了晚間不見人潮。圖／議員王欣儀辦公室提供
北車的K區地下街，到了晚間不見人潮。圖／議員王欣儀辦公室提供

台北車站是4鐵共構車站，也是很多國、內外觀光客必經之地，台北市議員王欣儀指出，北車的K區地下街，屬市有資產，是地理位置很不錯的商業場域，卻未好好善用、吸引人潮，帶動觀光。若再不努力，該區域會愈來愈沒有商業價值。台北市長蔣萬安承諾，會要求市府各局處辦活動時將K區地下街廣場納入考量。

王欣儀說，由北市市場處委託管理的5條地下街，唯一一條採公開招標的是位於台北車站的「K區地下街」，新的營運商每年須繳納給市府租金5566萬，且還要給予總銷售總額3%的「分潤」，因此該區的營運績效會影響市庫收入。她認為，市府身為房東與房客（營運商）再不一起合作努力，營運環境將會面臨更大的挑戰。

王欣儀表示，按照合約規定，K區地下街可舉辦「公益性質」活動，但自去年10月新營運商開始營運至今年4月底為止，全是由「營運商」自行舉辦的活動，完全沒有一項活動是市府舉辦的。

王欣儀指出，如果承租的營運商也很樂意協助的話，市府應積極協助媒合各局處的資源來這邊辦公益活動，且室內地下街不受天候影響，交通又方便，各局處也不用另外花租金找場地；市府應該要多利用台北車站的便利交通特點，妥善利用地下街場域做為市政宣傳推廣，以創造人潮，帶動北市產業、觀光發展，活絡經濟。

蔣萬安表示，會由林哲宏副秘書長統籌相關局處，要求各局處辦活動時將K區地下街廣場納入考量，也會透過公私協力方式活絡K區地下街，如透過招商吸引好品牌進駐，讓此場域更有設計感及特色，吸引人潮、帶動觀光，並會訂出相關規畫方向及期程。

台北車站 王欣儀 蔣萬安

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