議員指公車LED顯示器視障族難辨識 新北交通局長允改善

公車是許多民眾重要交通工具，民進黨新北市議員李宇翔接獲視障族反映，市區公車LED路線顯示對視障者極不友善，不僅標號數字小，數字與外框間隔太窄等問題，要求新北交通局應納入視障族需求儘速解決問題，新北交通局長鍾鳴時允諾，將與公車業者討論改善方式。

李宇翔提到，新北交通局2017年宣布雙北快速公車轉乘新北或台北市區公車提供轉乘優惠，並於公車LED顯示器的路線編號加上外框，以及顯示「快速公車轉乘優惠」、「跳蛙公車轉乘優惠」字樣幫助市民辨識，雖然立意良善，卻因這變動，讓標號數字變小，數字與外框間格太窄，導致視障族群無法在公車進站時，迅速辨識公車路線編號。

李宇翔表示，自1200月票上路後，已可在基北北桃跨區無限次搭乘，因此「轉乘優惠的辨識」對於民眾而言效益已不大，且原除了車輛號次加上外框的顯示外，於公車車身、車內另有轉乘優惠貼紙，已提供相當程度的辨識。

李宇翔建議，市府的任何政策都應該考量多元族群的需求，對視障族群而言，難以辨識的路線號次使得常常因此無法及時搭上公車，錯過只能再繼續等下一班，相當耗時、耗體力。

李宇翔要求，交通局應納入視障族群的需求針對公車LED顯示器的顯示方式研議調整。鍾鳴時答詢允諾，將盡速與公車業者共同討論解決方案。

新北市交通局表示，針對幹線公車番號外框造成視障者無法迅速辨識，為避免視障族群混淆或影響既有搭乘習慣，目前交通局已要求客運業者將外框調整為單顆LED，番號與外框間距已有修正，但因各家業者車輛顯示器型式新舊不一（解析度有差），交通局將再針對部分業者的設備加以改善，以利辨識。