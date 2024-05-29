汐止缺身障日照中心挨批 新北市府允拓展據點

新北市民批評汐止區未設身心障礙者日間照顧服務中心，導致身障者未受到妥善照顧。社會局今天表示，區內有南興小作所等管道提供服務，另將持續尋找公有場地或租用以拓展據點。

新北趙姓市民向中央社記者反映，新北市社會局廣設身心障礙者日間照顧服務中心，但在人口眾多的汐止區卻未設置，導致身障者未受到妥善照顧。

依據社會局官網資料顯示，新北市現有16家身障日間照顧服務中心，分別設在新店、中和、三重、林口、新莊、淡水、樹林、三芝、三峽、土城等行政區。

針對市民質疑汐止區沒有身心障礙者日間照顧服務中心一事，新北市身心障礙福利科長楊貴閔接受記者電訪表示，在汐止區依身心障礙者不同障別、不同障礙程度，提供當地身障者服務。

楊貴閔指出，在汐止區有伊甸社福基金會興辦的南興小作所、大同小作所；汐止秀峰家園則提供夜間社區居住與生活服務，使個案學習生活自理能力，減輕家長照顧負荷，協助障礙者自立生活。

她表示，除日間照顧服務中心，還可提供臨時及短期照顧服務，讓家長喘息；小作所是社區日間作業設施服務，透過代工訓練，模擬與熟悉職場環境，提供日間作業多元學習的機會。

楊貴閔說，「不放棄任何一位應該被照顧者」，將持續在汐止區尋找公有場地或租用，以拓展服務據點，目前以心智障礙者為重點照顧對象。

社會局長李美珍今天在市政會議表示，目前各類的照顧據點已設置73處，配合衛福部的「身心障礙者照顧資源5年布建計畫」，預計至民國117年布建96處服務據點。

新北市長侯友宜會中指出，照顧身心障礙弱勢是社會安全網的一環，也是人民對社會安全的信心指標，社會局除規劃外，更重要的是必須落實執行。