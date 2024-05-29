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北市警察局長人選 張榮興：近期審核後公布

中央社／ 台北29日電
警政署長張榮興。圖／聯合報資料照片
警政署長張榮興。圖／聯合報資料照片

針對台北市警察局長人選，內政部長劉世芳說，這兩天將定案。警政署長張榮興今天表示，待內政部近期審核確認後公布；外傳接任熱門人選方仰寧則說，堅守崗位、盼勿捕風捉影。

前台北市警察局長張榮興接任警政署長，台北市警察局長懸缺。劉世芳今天在立法院受訪時表示，首都圈台北市警察局長的責任非常重，所以前兩天有和台北市長蔣萬安請教接任人選意見，經充分交換意見後，這兩天就會定案。

張榮興下午出席刑事局「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展活動時，媒體會前聯訪詢問相關人事案，是否將由台灣警察專科學校校長方仰寧接任。

他表示，針對台北市警察局長職缺，內政部正在審核中，等審核確定後，這幾天就會對外宣布。

隨後，媒體也追問方仰寧相關問題，他說，自己目前就是全力做好警專校長的工作，將學生教育好，且今年畢業生即將參加特考，正值工作重點時期，堅守目前崗位，今天（活動）就是全力打詐反毒。

對於近期是否曾和蔣萬安聯繫，方仰寧表示，絕對沒有，希望大家不要捕風捉影，對其目前工作會造成行政上的干擾。

劉世芳 張榮興 方仰寧 蔣萬安 警察

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