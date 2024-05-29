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新北百萬冠軍茶上市 還可DIY茶泡澡球、體驗茶席活動

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會。記者江婉儀／攝影

新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會，6月1日首場在新北市民廣場舉辦，集結各區60個特色攤位，6月8、9、15、16日在坪林區公所前廣場舉辦，有茶鄉走讀、水岸野餐、薰花茶、茶泡澡球、茶餅乾及茶酒DIY手作坊，活動豐富多元。

新北市茶葉栽培面積約為753.82公頃，茶葉產量約426噸，最大產區為坪林，栽培面積達488.49公頃，年產量282公噸，約占全市65%，是包種茶主要產地。農業局表示，包種茶有百萬冠軍茶之稱，今年製茶天候佳，茶湯澄清透亮，充滿蘭花、七里香、茉莉花的清香。

農業局表示，6月1、2日在市民廣場舉辦市集，以「花藝野餐風」為主題，現場有新北好茶特色茶品、茶點心及手作文創等攤位，結合坪林茶青辦理6場茶席體驗活動，展現精湛茶術。6月8、9、15、16日在坪林區公所前廣場舉辦，有水岸野餐、SUP立槳體驗外，還有薰花茶、茶泡澡球、茶餅乾及茶酒DIY手作坊共8場次。

民眾參加市集活動打卡就送茶霜淇淋，現場品茗集點就可兌換當季限定品茗杯；另外市集消費滿3千元，即可獲品茗杯1份，滿5千元則可獲得品茗杯與好涼巾各1份，DIY體驗、茶席體驗及坪林茶鄉走讀活動報名可於「2024新北好茶」官網查詢。

坪林區公所表示，在6月8、9、15、16日於坪林市民活動中心舉行千人封茶，每日名額200名，報名費用 350元，即日起於網路開放報名，茶鄉走讀小旅行由在地講師帶領坪林一日遊，民眾也可以探索茶鄉坪林之美，走讀坪林特色景點，還可獲得80元的「好茶券」，可於坪林區合作店家消費使用。日前170個名額已滿，將於31日加碼開放每場30個名額免費報名，共120個名額。

新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會。記者江婉儀／攝影

坪林 文創 茶葉

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