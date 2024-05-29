城市紀念品觀光客不埋單？觀傳局：計算不同 逐年成長

台北市推出系列的城市紀念品，推廣觀光同時也盼增加收入。不過，台北市議員許家蓓發現，紀念品的製作及推廣費皆高於收入，形同年年虧損，為此更該加強宣傳，也利用2025世界壯年運動會的人潮來藉勢行銷。觀傳局表示，製作和收入的計算不一定在同年度，計算結果每年歲入金額都有達到預估金額且逐年成長。

許家蓓指出，觀傳局每年會編列預算製作及推廣台北市的城市紀念品，銷售管道包含實體的台北·禮好、台博館本館店和動物園店的化石先生，台北101觀景台，桃園機場、松山機場及內湖旗艦店的昇恆昌，以及MOMO 購物網。

不過，攤開製作推廣和收入的數據來看，許家蓓說近乎赤字，以疫情後的數據2023年的製作推廣費為250萬元，收入僅195萬多元、2022年的製作推廣費為350萬元、收入僅149萬元，2021年製作推廣費為226萬多元、收入96萬多元。就連疫情前的2018年製作推廣費為180萬多元、收入198萬多元。

細究產品面，許家蓓發現，以2023年度城市紀念品銷售前三名的品項，台北蓋水杯墊為3880個、熊讚卡貼850個及熊讚口罩808個，但是銷售末三名的品項為，熊讚疊疊樂20個、北門磁鐵21個、熊讚彩虹徽章21個。

許家蓓認為，製作城市紀念品宣傳台北市立意良善，但是應該檢討推廣方式如何加強並增加收入，同時也能配合相關大型活動，像是2025世界壯年運動會來行銷，不是每年都入不敷出。

觀傳局說明，每年製作經費約2百萬元，因商品有製作期程，開賣時間點會有落在年中、年底或隔年，故支出預算和販售收入不一定在同一年度，會有支出在今年，但收入列於明後年的情形；紀念品每年歲入金額都有達到預估金額，去年甚至超標170%，收入逐年成長。

觀傳局也說，在行銷推廣方面，持續積極行銷，包含不定期針對節慶或季節做促銷活動、和通路商合作，或大型活動擺攤販售等，另外也持續洽談合作、拓展販售通路，對於明年即將舉辦的2025世壯運，也將積極配合規畫相關優惠活動，提升城市紀念品曝光及銷售。