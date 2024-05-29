新北環狀線斷線引通勤困擾 民代要求檢討公車路線

新北中和區人口密集，區內中山、中正路不分時段車流不斷，環狀線斷線使中和車流情況漸趨惡劣、近期人行道施工更是火上加油，近日就有民眾於臉書社團我是中和人抱怨交通狀況不佳、公車不足等問題，議員張嘉玲要求市府盡快將人行道改善完工、檢討公車路線，交通局則表示將趕緊觀察搭乘情形，請公車業者適時加班。

對於民眾在臉書抱怨中和中正、中山路一帶交通情況惡劣，連計程車司機都不願開進來，新北市議員張嘉玲表示，由於中和中山路上、下班車流量大，加上人行道施工給當地交通帶來挑戰。這些施工雖最終會改善環境，但目前黑暗期讓不少居民感到困擾。當前交通狀況居民常在中山路段遇到塞車，環狀線停駛使民眾交通習慣改變，必須選擇搭乘公車或捷運轉公車。

張嘉玲說，環狀線部分停駛期間，交通局應在現有公車班次考慮遠端搭乘是否需要增加。她認為公車班次和路線應增設或修正，建議交通局應與公車業者協調評估運量狀況，特別是中山路三段、員山路及中正路交通需求。另外也將要求市府盡快完工人行道工程，將道路還給用路人避免塞車加劇。

新北市交通局表示，公車班次的多寡與搭乘需求量息息相關。針對民眾反映897公車在通勤時間的班次問題，目前該線公車在尖峰時段提供4個班次。交通局將密切觀察乘客的搭乘情況，並會與公車業者協商，適時增加班次以滿足乘客需求。

至於環狀線中斷後的交通問題，交通局已經設置免費接駁公車。這些接駁公車在尖峰時段每5分鐘一班，離峰時段則為每20分鐘一班，每日共計108班，輸運量約5000人。交通局表示，目前接駁公車的輸運狀況良好，能夠有效緩解因環狀線中斷帶來的交通壓力。