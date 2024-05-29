「南大安北榮星」雙公園 蔣萬安斥資4.5億優化榮星花園

台北市長蔣萬安今天赴中山區公所與里長有約。多名里長提案公園相關建設，包括中山區行仁里長提案，將榮星花園優化升級；民安里長提案中山區多處閒置空地規畫為鄰里公園；北安里長也提案打造「自然生態休閒園區」等，蔣萬安表示，期許在台北市打造「南大安、北榮星」雙公園的目標。

對於行仁里長陳德賢提案「榮星花園優化升級工程」，蔣萬安表示，榮星花園是中山區很重要的地景公園，是許多市民朋友遊戲、運動的地方，過去即有多位里長向他反應，南區有大安森林公園，所以希望能打造榮星花園成為台北市北區的市民遊憩景點。

蔣說，目前北市府已即刻研議榮星花園優化升級，目前已規畫完成，將進入施工階段。榮星花園6.5公頃，市府以長遠眼光進行規畫，非只是短期修修補補小型工程，施工過程會以生態手法進行，減少對生態復育的衝擊與影響，市府將投入初估4.5億經費與資源進行公園改造，未來可以舉辦各種大型活動，包括市立交響樂團、國樂團等都會在此舉辦表演。

去年也提案「南大安、北榮星」目標的江寧里長徐信洲也表示，他感謝市長在當立委時就全力協助，上任市長也積極推動里民訴求，里長也提醒，除硬體工程，也要請公園處加強公園的管理面向。

公園處長藍舒凢表示，去年里長提案後，就啟動規畫案，去年8月已與里長訪談12次，之後進行4次現場勘查、3場里民說明會、1次工作坊，由於目前榮星花園平假日都有17個活動團體、300多人活動，使用率相當高，也有螢火蟲等復育，未來會朝人與生態共榮方向優化，除公園入口舞台功能優化擴大、也會重新形塑公園具代表的九重葛花廊；西側活動空間會有綠蔭交誼廳、多元球場等。

目前榮星花園優化進度，今年5月已經完成規畫，9月至明年8月完成設計，預計明年底工程招標，兩階段施工，第一階段為115年1月至116年6月；第二階段施工為116年5月至117年12月。

至於北安里長陳小康也提案自然生態休閒園區打造方案，陳表示，該區有北市唯一、全國第一劍南蝶園，有2.9公頃，且已復育成功，另有雞南山生態園區達5.4公頃，應整體調查規畫設計、興建和維運管理。蔣萬安表示，下半年即會啟動規畫設計，將會請顧問公司針對亮點營造進行設計，並符合里長所期待森林遊憩的方向，他也會緊盯進度加速完成。

民安里長王俊堯則提案將中山區中山段四小段地號571、572、573、574、575、576及571-1等(中山北路二段26巷、36巷之間)「閒置空地規劃成鄰里公園」。蔣萬安說，他常常到心中山線形公園附近，所以相當了解附近環境，尤其平日、假日晚上都很熱鬧，也有許多來自韓國、日本、香港等地的國際觀光客，所以他認為的確應將附近環境包括閒置空地雜草、標線進行整理。