獨／北市警局長人選不只方仰寧！內政部給2名單 北市有屬意之人

台北市原警察局長張榮興升任警政署長後，懸缺至今，台北市長蔣萬安今早證實已向內政部表達屬意人選。據悉，內政部給北市府兩個名單，一個是警專校長方仰寧，另一人是副署長李西河，方仰寧因歷任北市警界資歷完整，是藍營較屬意的人選，但因警政人事一條鞭，還待內政部拍板。

蔣萬安今天明確表示，已將他的立場及決定告訴內政部，希望台北市警察局長人選，一定要有擔任過台北市警察局相關重要的警政業務職務，更重要也一定要有交通專才，符合今年訂定的「交通安全年」目標。

不過，藍營人士表示，內政部給的兩個名單之一，其中的李西河是刑事幹才，從刑事局出身，又歷任花蓮警局長、台北警局副局長和刑事局長等職務，也是優秀人選，但跟北市淵源較少。

該人士指出，反觀方仰寧從警大部分在北市，從分隊長、科員、副分局長到分局長等職一路都在北市，尤其又當過北市交通警察大隊長和警政署交通組長，符合蔣所謂的交通專才；方在太陽花學運陳抗一戰成名，雖然帶來些爭議，但當時在分局前遭群眾撒冥紙的畫面震撼人心，也讓部分輿論轉向同情依法執行的警察。

國民黨議員楊植斗昨在議會表達蔣萬安要傾聽基層警員心聲，楊植斗今天指出，方仰寧從基層就在北市服務，對北市生態也相當熟悉，昨天總質詢他也提到，警界近日發生很多事，新任局長除了要能體恤基層外，也要能端正風氣，加上台北市會有很多集會遊行，指揮應變需要有相關經驗，方確實是目前檯面上最適合的人選。

內政部長劉世芳今在立法院受訪時證實，台北市警局長責任很重，已跟蔣萬安請教對新任台北市警察局長人選意見，在充分交換過意見後，這2天就會定案。