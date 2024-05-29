新北推社工留才計畫5方向 侯友宜坦言社工真的不好做
各縣市公私社工人力不足，新北市社會局今在市政會議報告「三安九策」，其中針對社工人才提出徵才、育才、留才計畫5方向，包括修訂新北市府及社會局社工人員人身安全風險管理與危機處理要點；今年起於14處社福中心增聘各1名社工助理等。新北市長侯友宜也說，社工人才培育是現階段最重要的事情，社工真的不好做，把人留住更難。
新北市社會局長李美珍今報告中，提出安全、安心、安定三大目標，搭配內部服務提升、外部安全、平權的九大策略，其中「安全」側重經濟安全、暴力防治與社安網強化；「安心」以多元托育、身心障礙自立與樂活終老為目標；「安定」則強化各類機構輔導，連結社會資源，兼顧權益促進、性別平權等價值，同時運用育才留才策略，由內部提升服務品質。
其中針對社工人力徵才育才留才計畫提出5方向，「督導制度」給予社工人員行政、教育、支持，並定期督導，專業經驗傳承；「社工人身安全維護」配備軟硬體、修訂新北市政府及社會局社工人員人身安全風險管理與危機處理要點；「基礎及進階課程」辦理社工基礎訓練課程、社工在職訓練、社工人身安全教育訓練。
另外，還有「修正實習制度」，擴大實習員額、提早招收實習生期程及研擬實習內容；「增加自聘社工助理」培力在學生投入社工服務 ，今年起於14處社福中心增聘各1名社工助理。
侯友宜也說，社工人培育是現階段最重要的事情，尤其推動徵才留才計畫，對社工而言，新北工作挑戰非常高，社工壓力非常大，如何讓社工透過整個照顧計畫，讓社工更容易接觸需要被照顧的人很重要，市府也要當社工的後盾，給社工更多支持，社工真的不好做，要把人留住更難，因此要好好鼓勵社工。
侯友宜強調，社工同仁長年以來，工作負荷也好、壓力也好，都要給予更多的支持，希望努力抓住每一個人，讓社會安全網不要遺忘每一個人，希望新北市因為大家全力以赴，讓每一個人都能夠被照顧到。
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