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北市警察局長就是「他」？蔣萬安訂出3條件 這2天內定案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席中山區里長座談。記者林麗玉／攝影

北市警察局長張榮興升任警政署長後，懸缺至今仍未派任。台北市長蔣萬安今天說，他有告訴內政部，希望人選一定要有擔任過台北市警察局重要警政職務，一定要有交通專才，也要符合他走動式管理精神。

媒體問蔣，目前呼聲高的警專校長方仰寧當過交通大隊大隊長、中正一分局長，是否是最適合人選？蔣萬安說，他已經很清楚表達屬意的人選，這部分就是這樣子來進行。

蔣萬安昨天赴議會備詢表示，會在2天內跟內政部確定人選。蔣萬安上午出席中山區里長座談，對於警局長人選？蔣今天明確表示，他都有將他的立場及決定，告訴內政部。」

蔣萬安表示，他希望的台北市警察局長人選，一定要有擔任過台北市警察局相關重要的警政業務職務，更重要也一定要有交通專才，符合今年訂定的交通安全年目標，同樣也希望符合他的走動式管理精神，「我都已經很清楚表達我屬意的人選，這個部分就是這樣子來進行。」

北市 方仰寧 蔣萬安 警察

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