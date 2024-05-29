聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市警察局長就是「他」？蔣萬安訂出3條件 這2天內定案
台北市原警察局長張榮興升任警政署長後，懸缺至今仍未派任。台北市長蔣萬安今天說，他有告訴內政部，希望人選一定要有擔任過台北市警察局重要警政職務，一定要有交通專才，也要符合他走動式管理精神。
媒體問蔣，目前呼聲高的警專校長方仰寧當過交通大隊大隊長、中正一分局長，是否是最適合人選？蔣萬安說，他已經很清楚表達屬意的人選，這部分就是這樣子來進行。
蔣萬安昨天赴議會備詢表示，會在2天內跟內政部確定人選。蔣萬安上午出席中山區里長座談，對於警局長人選？蔣今天明確表示，他都有將他的立場及決定，告訴內政部。」
蔣萬安表示，他希望的台北市警察局長人選，一定要有擔任過台北市警察局相關重要的警政業務職務，更重要也一定要有交通專才，符合今年訂定的交通安全年目標，同樣也希望符合他的走動式管理精神，「我都已經很清楚表達我屬意的人選，這個部分就是這樣子來進行。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言