台北市人行道如「踩地雷」 地磚鬆動汙水濺濕鞋襪惹怨

台北市推動「海綿城市」，人行道改透水鋪面，下雨路面不積水，但部分人行道年久失修，民眾猶如踩地雷，不慎路過鬆動地磚使下方積水濺起，汙水弄濕鞋襪、褲子引發民怨。新工處說，地磚松動員因主要是駕駛違規把車輛行駛在人行道上所致，未來除加強巡察、取締外，接獲人行道缺失反映，會在1小時內到場、4小時內緊急修復完畢。

柯市府2015年起推動海綿城市計畫，人行道、瀝青改透水鋪面，讓水流到地下，路面能保持乾爽、不積水，但破損、鬆動未修補恐成「地雷」。北市工務局統計，2021年至今年4月底，人行道損壞通報有3466件，市民天天可見未修復的破損地磚。

有民眾反映，近期天氣陰晴不定，有時連日大雨、有時豔陽高照，多次走在人行道上，常常看見有破損的地磚無人修復，但至少還能避開，最討厭的是地磚鬆動肉眼無法觀察，結果走過去才發現此事，結果在地專下的髒水全部濺起，弄濕鞋襪、長褲，還沾染汙漬難以清洗，「送洗費用北市府要賠償嗎？」

議員何孟樺表示，北市以往每年人行道破損、鬆動件數約為1000件，今年截至5月底，也有461件的破損案件，如果再加上未發現、通報的件數，破損的地磚隨處可見。路面鬆動、破損有民眾通報與主動巡檢，並非每個人都會立即通報，加上巡檢頻率不足，能即時修復的案例不勝枚舉，千萬別讓市民走在人行道上都要膽戰心驚，讓海綿城市淪「地雷城市」。

北市新工處回應，目前每2個行政區有16名道路巡查員，負責道路路面及人行道等日常巡查作業，其中人行道部分以步行或自行車巡，1個月循環率巡查。

新工處指出，地磚鬆動主因是駕駛將車輛行駛人行道磚面所致，未來更新人行道鋪面時，若遇有機車停車格路段，皆請停管處評估改以機車彎方式設置，以減少車輛行駛在人行道機率，也會請轄區分局加強取締違規行駛在人行道的車輛，延長使用年限。

新工處說，未來將針對人行道機車停車格等路段加強巡查維護，並於接獲民眾反映人行道缺失案件時，於1小時到達現場確認案件狀況，4小時內完成緊急修復處理及登錄，並於確認安全無虞後，於期限內完成後續永久修復。