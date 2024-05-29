串連新店碧潭堰 夢遊天地遊戲場將開放

新北新店碧潭堰兼具在地防洪及生態教育功能，高灘處善用閒置空間，規畫特色共融遊戲場，也串起草坡、寵物公園、人工溪流成大型休憩園區。

高灘處長張修銘說，去年規畫在1.7公頃閒置空間增設遊憩設施，利用樹木及地形上天然的高低差，打造親情河濱公園「夢遊天地遊戲場」，有11項遊樂設施，包含沙坑、彈跳床、小丘等共融遊具，地形高地差也造就4米高溜滑梯及攀爬繩設施。

張修銘指出，夢遊天地遊戲場同時串連兩大區域，「樂活休憩區」有大片草坡供民眾野餐，另一區為「寵物公園」，飼主和寵物都能自在活動。

整個區域重新做步道系統性連接，讓環境更友善，過去舊有的親情一、二停車場再擴充50個停車格，園區目前已完工，最快5月底可開放。