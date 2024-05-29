「倒伏堰」蓄水 碧潭水風情再現

新北新店碧潭風景區遠近馳名，過往因堰體損壞難以蓄水，一度黯淡，去年設計「倒伏堰」後，可控制水流通過角度，水位維持一定高度，水上活動才重現生機。業者建議要持續清淤，避免擱淺風險再現，民代要市府思考如何擴大休憩空間，玩出新意。

碧潭堰自2015年損壞後，難以調節碧潭風景區水位，天鵝船活動受影響，人力擺渡也受限。水利局專委黃茂松說，為解決碧潭水位及防洪問題而興建碧潭堰，透過「倒伏堰」設計，讓水位穩定，最近一年水上活動不再「卡卡」，碧潭水舞秀也不必擔心抽不到水。

黃茂松說，過往水域若要辦大型活動，需要人工推太空包，消耗品花費可觀，如今可自由調節水位，通洪斷面也增加，更能預防碧潭一帶溢堤風險。

碧潭船業自治會代表人高正中說，以往曾發生船擱淺事件，還要出動救援，如今問題終於解決，盼未來能持續清淤。市議員劉哲彰建議主管單位為碧潭發展注入新巧思，發展更多水上休憩，打造水上公園；市議員陳永福說，曾請中央勘查並協助經費，盼提升當地軟硬體設備。