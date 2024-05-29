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新北在地化旅遊品牌 推廣微笑山線大縱走

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市觀旅局今年推出「微笑山線大縱走旅遊路線」。記者李定宇／攝影
新北市觀旅局今年推出「微笑山線大縱走旅遊路線」。記者李定宇／攝影

新北市觀旅局2020年推出微笑山線品牌，鼓勵民眾走入山林，今年主打「微笑山線大縱走旅遊路線」，結合山林步道和城鎮旅遊，市長侯友宜說，微笑山線不僅是山林旅遊路線，也是在地化旅遊品牌。

侯友宜指出，微笑山線是新北市最靠近城市的第一層淺山步道，市民走出家門，可搭乘公車、火車或捷運，約30分鐘就能抵達登山口。侯形容，這些山林是市民心靈的靠山，為忙碌市民提供親近自然、紓壓環境，也能感受新北魅力。

微笑山線大縱走旅遊路線分為五大段，包括大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段及五分山群段。全長108公里以山林步道為主，結合自行車道、產業道路及大眾運輸路線，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇及平溪等地。沿途城鎮也提供豐富文化體驗，如煤礦歷史、藍染文化及茶產業等，讓遊客深入探索當地獨特故事。

侯友宜 品牌

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