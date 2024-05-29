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公寓裝充電樁昂貴 民代憂阻礙推動

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新竹大樓火災一度傳出肇因和充電樁有關，新北市議員卓冠廷憂心影響公寓大廈裝設充電樁意願。記者葉德正／攝影
新竹大樓火災一度傳出肇因和充電樁有關，新北市議員卓冠廷憂心影響公寓大廈裝設充電樁意願。記者葉德正／攝影

社區大廈裝設充電樁日益普及，新建大樓停車場依規定須預留充電設備管線，但老舊公寓屋主想設充電樁，要通過區權大會，住戶擔心費用昂貴，也擔憂安全問題，導致充電樁推廣困難。

新北市議員卓冠廷昨質詢關注此事，消防局長李清安說，市府有舉行跨局處會議討論充電樁議題，現階段中央尚未設置遊戲規則，經跨局處討論，認為還是要回歸公寓大廈管理條例，並經台電專業評估把關。

工務局2021年推出「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，截至去年底，有85個社區申請輔導，33處社區完成安裝，在新北大樓中仍占少數。

交通局長鍾鳴時回應，停車場充電樁配置要符合台電標準，李清安表示，公有停車場將設置滅火毯，今年8、9月就會完成。

對既有公寓大廈設置充電樁，市府曾討論要不要由地方政府成立平台審核，李清安坦言，中央還未訂定相關規定與標準，跨局處會議中認為，若要由地方政府背書，執行有困難，建議回歸公寓大廈管理條例，由管委會確認，台電也會協助把關。

公寓 台電

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