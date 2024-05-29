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北市警察局長懸缺 蔣萬安：2天內確認人選
台北市警察局前局長張榮興升任警政署長後，局長一職仍懸缺，成為昨天議會總質詢焦點，市長蔣萬安表示，內政部長劉世芳前晚打給他交換意見，並提供2、3位人選，會在2天內跟內政部確認人選。
至於名單是否包含現任警專校長方仰寧？蔣萬安回應，會探詢各方意見，特別是基層聲音也會納入考量。
市議員王欣儀昨指出，民國100年至今，台北市第一次發生警察局無局長，群龍無首，沒有無縫接軌，是中央還沒跟市長協調？還是市長不同意人選？
蔣萬安說，其實劉世芳有打電話給他，談到警察局長人事，希望內政部提供幾個人選，溝通後確定，已經有給名單，將相關人選的簡經歷附上，他也回內政部給他一點時間去了解每個人選的背景，以及和台北市的淵源、熟不熟悉政務業務，他會盡快跟內政部確定。
議員楊植斗表示，基層心聲非常重要，近日很多事件，包含竹縣有員警開槍自殺、青島東路抗議等，以及還有涉弊、包庇性場所等，盼蔣萬安能夠選出一位體恤基層、整肅警界風氣、親民形象的局長。
蔣萬安表示，要給他一點時間去了解人選背景，對台北市警政業務市府有背景、經驗，大概2天內會有一個定案，並探詢各方意見，「基層同仁意見也非常重要。」
議員追問是否為方仰寧？蔣萬安表示，要等人事確定才會公布。
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