保母退場採記點累計 北市社會局研議

剴剴案震驚社會，北市議員陳賢蔚昨邀民團、公部門討論保母評鑑問題，專家建議，居家保母不適任就該退場，但北市保母記點管理機制每年會歸零、罰不到，記點應採累計制管理，完善退場機制。社會局表示，目前法規給保母限期改善機會，直接廢止不適任保母登記無法源依據，願研議記點累計制。

中華民國孕嬰童教保聯合總會長蔣叔融表示，曾提議空手保母應在托嬰中心服務、甚至實習，社家署因保母登記證與托嬰中心資格不能重疊而不願意。今年首次出現托嬰中心、居家保母所托育孩子數均為一比一，家長現在傾向將孩子送至監視器管理透明化的托嬰中心，未來恐使無實務經驗的空手保母增加，建議讓空手保母至托嬰中心培訓、累積經驗。

財團法人彭婉如文教基金會分享，一名保母的托兒受傷事件頻傳，如腦傷、骨折、瘀青等，基金會雖認為不適任，卻因權責無法裁處；也有保母稱餵食害童受傷，非大錯、無兒虐就不會被退場；有位保母找各種理由推託，造成基金會訪視都遇不到人；建議保母記點管理機制採累計制，而非每年歸零、罰不到。

台北市托嬰協會理事長武筠嘉指出，機構有監視器等規範，但居托卻沒有，建議收托環境可有監視器設備。

社會局副局長鄭文惠說，現行規定超收、限改3次就退準公共化計畫，退準公對保母是一種殺手鐧；保母系統、托嬰系統均為中央權責，若平時限期改善項目，兩套系統可以流通，有助雙方知悉保母狀況。

社會局補充，空手保母僅為暫時未收托孩童，不一定為無經驗保母，北市保母記點管理機制，將與居家托育服務中心研議，提高管理強度；居家保母安裝監視器，社會局6月底將邀專家學者、團體、保母代表等，蒐集各方意見。