違建闖關危老重建 北市補漏洞

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，盼加速合法建物的危老重建，但中正區一處民國95年列入違建的兩層樓民宅，卻通過危老重建申請，議員質疑有人「內神通外鬼」，要求市府調查。建管處指出，會將協助申請的建築師送懲戒，也補「漏洞」，危老申請不只要建築師簽證，建管處還會查報有無基地內是否為違建。

議員王欣儀日前接獲民眾舉報，一棟位在北市廈門街的老屋，去年申請危老重建，房屋是民國39年蓋好的「一層雜木造屋」，沒有建照，是用稅籍資料及地政登記的資料提出申請危老，但因該建物是舊有房屋全部拆除後重建，曾在95年被查報違建，等同整棟完全是新違建，依規定不能申請危老，卻闖關成功。

按規定，申請危老重建必須是有建照的「合法建物」，雖然該處違建位於中正區，但鄰近精華區羅斯福路的路段，以北市寸土寸金來說，若成功危老重建，價值不斐。

王欣儀昨在議會總質詢質疑，該處違建竟可申請適用危老條例，背後是否有建築師幫忙還是內神通外鬼？危老重建是台北市「大都更」的一環，卻有違建戶鑽漏洞申請，為何會申請成功？制度漏洞在哪裡？除了應盡快修正相關管理機制，且此案是否非單一個案，要求政風介入調查了解。

建管處長虞積學指出，申請危老時，通常會一併認定基地內有原有合法房屋，判斷合法房屋，會用稅籍資料及地政登記的資料，重要的是，申請時會附建物登記謄本，屋主來建物登記時說是民國39年興建，因此承辦人就相信，判定為合法建築房屋，依這些資料同意申請，將撤銷危老申請。

虞積學表示，過去申請危老案件，併案認定基地是否為合法房屋，會相信建築師的簽證結果，此案目前已正在簽報中，會將建築師送懲戒會，建管處已經今年2月開始，關於合法房屋的認定，會另向建管處查報隊確認基地內是否有被查報為違建的紀錄。

議員也關心都更人才流失問題，蔣萬安表示，一個月內會請都發局盡快提出專案版本，後續待中央核定後，北市將提出都更危老工程人員的相關績效獎金。

他說，上周他參加行政院會時，向院長卓榮泰提出，希望爭取提高工程類人員專業加給、提升工程人員工作環境，先降低離職率，多管齊下留住北市都更人才。