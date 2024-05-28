串連新店碧潭堰再有多元休憩區 夢遊天地遊戲場完工將開放
位於新北新店的碧潭堰兼具在地防洪及生態教育功能，是市府力推新景點，但周圍卻無相關休憩空間，難吸引民眾前往。新北高灘處利用閒置空間規畫特色共融遊戲場，也串連草坡、寵物公園、人工溪流成大型休憩園區，串連碧潭風景區及碧潭堰生態教育空間，提供民眾多元休憩場域。
碧潭堰完工快周年，近來也持續規畫並主打更多相關遊憩生態活動，不過一旁的親情河濱公園卻僅有停車場、籃球場及木球場，除雜草叢生，也有眾多閒置空地，民眾根本沒有休憩環境及親水空間。
新北市議員劉哲彰表示，有了碧潭堰卻沒有整體規畫很可惜，應該設法將風景區到碧潭堰等地與親情河濱串連，甚至可以有活動或餐車進駐，帶動地方觀光。新北市議員陳永福也說，碧潭堰環境周圍過去很亂，雜草都遮住民眾親水視野及動線，所以應該要整理，甚至對面安坑側也應一同規畫。
高灘處長張修銘說明，去年就規畫將約1.7公頃的閒置空間增設遊憩設施，設計時利用圍繞樹木以及地形上天然的4公尺高低差，打造親情河濱公園「夢遊天地遊戲場」，共有11項遊樂設施，包含沙坑、彈跳床、小丘等共融遊具，地形高地差也造就特別的四米高差溜滑梯及攀爬繩設施。
張修銘指出，夢遊天地遊戲場同時串連周圍兩大更新區域，包含「樂活休憩區」，整理出大片草坡供民眾野餐，當中並更新舊有壓腿器、划船機等體健設施；另一區則為「寵物公園」，擴大原有場域兩倍達到3000平方公尺。
張修銘提到，整個區域也重新做步道系統性連接，將這次更新三大區域串連去年完工的人工溪流，讓親子更方便親水。另外，過去舊有的親情一、二停車場也再擴充停車格50格，方便更多民眾前來；整個園區目前已經完工，預計將於五月底確認後開放。
張修銘表示，碧潭堰未來這邊會是「水漾學堂」，希望能讓更多親子學習生態，學習之餘也能休憩，讓整個園區親子教育及休憩體驗更多元、更完整。民眾行有餘力，往上游可至碧潭風景區東岸，往下游可串接至安坑橋下微樂山丘、陽光運動公園，形成更長的親子樂遊遊憩線。
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