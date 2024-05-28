新店碧潭堰完工近周年水位回穩 地方盼水域活動再現風華

新北新店碧潭風景區是知名景點，過往因為堰體損壞而無法蓄水，黯淡不少，去年完工至今快滿周年，水上活動又重現生機。不過業者也說，盼持續清淤，否則累積量仍可觀，屆時恐又現擱淺問題，民代則說，要思考如何擴大更多休憩空間，面對民眾或商家需求設備也因即時增加。

碧潭堰自2015年損壞後，就無法調節碧潭風景區的水位，水上活動及知名「天鵝船」活動都會受影響，全國唯一的人力擺渡-新店渡渡口要划船也受限，碧潭不再見過往熱鬧風景。

水利局專委黃茂松說明，為解決碧潭水位及防洪問題而興建碧潭堰，並有「倒伏堰」設計，可以控制水流通過角度，使水位維持在一定高度，像過去非汛期水位絕對高層為EL11.5公尺，而從去年11月開始調節至今年4月底，浮筒橋絕對高層都維持在EL12.8公尺。

黃茂松表示，工程建成後水位穩定，最近一年來水上活動也不再「卡卡」，碧潭水舞秀也不必擔心抽不到水；否則過往水域過小，天鵝船有時無法順利出行，民眾體驗範圍也受限，擺渡船更可能完全無法進行。

黃茂松提到，過往水域若要辦大型活動，還需要人工推太空包，消耗品花費下來好幾百萬，更別說汛期時可能的危險，如今可自由調節水位，通洪斷面也增加，更能預防碧潭一帶溢堤風險。

新北觀旅局也說，當地活動種類眾多，包含游泳、獨木舟、水上腳踏車、無動力橡皮艇、立式划槳等項目，也有龍舟練習或競賽、碧潭水舞、碧潭裝置藝術或消防單位演練等多元使用需求，隨碧潭堰水利工程完成，碧潭水位更趨於穩定，更有利於各類活動、訓練或競賽推廣。

碧潭船業自治會代表人高正中也說，過往甚至有船體因此擱淺的情況，還要出動救援，把遊客嚇死，甚至因此通報消防局，讓眾多業者們困擾不少，如今問題終於解決，不過也盼未來要持續清淤，否則累積下來仍有可觀情況，並設置告示牌提醒遊客，避免類似情形受驚嚇。