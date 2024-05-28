議員爭取尖山國中第二校舍及停車場 新北教局允2個月內評估

新北市議員卓冠廷28日在議會質詢鶯歌尖山地區的地下停車場需求，建議市府應積極推動，尤其尖山國中第二校舍以及地下停車場闢建，經過自己多次和地方的討論，認為推動時機已經到了。新北市教育局長張明文允諾兩月內完成評估。

卓冠廷表示，尖山、二橋地區人口持續增加，人口將近2萬人，卻連一個公有停車場都沒有，停車問題越來越嚴重，自己在去年11月總質詢時，要求交通局做尖山和二橋里增設停車場初步規畫，交通局在今年2月也完成評估報告，認為尖山確實有興建停車場需求。

卓冠廷表示，尖山國中校方也有在第二校區設置多功能活動中心、體育館的需求，在今年5月教育局初步評估地板面積需求為1400坪，造價約3億3800萬元；再加上交通局地下停車場的評估，如做二層共345格汽車位，停車場約需要6億5千萬元，交通局表示需要中央補助約3億5千萬元。

卓冠廷認為，既然市府也評估尖山國中第二校舍和地下停車場，兩件事情都有需求跟效益，不必然一定要綁在一起處理，要求教育局展開興建第二校舍的需求評估，教育局長張明文承諾會評估，約需時2個月。交通局長鍾鳴時也表示，尖山國中地下停車場目前條件都具備，只剩經費問題，希望中央跟地方能各出一半，只要中央能支持財務，會努力來推動。