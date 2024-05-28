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議員爭取尖山國中第二校舍及停車場 新北教局允2個月內評估

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員卓冠廷要求市府加速評估尖山國中第二校舍與地下停車場。圖／卓冠廷提供
新北市議員卓冠廷要求市府加速評估尖山國中第二校舍與地下停車場。圖／卓冠廷提供

新北市議員卓冠廷28日在議會質詢鶯歌尖山地區的地下停車場需求，建議市府應積極推動，尤其尖山國中第二校舍以及地下停車場闢建，經過自己多次和地方的討論，認為推動時機已經到了。新北市教育局長張明文允諾兩月內完成評估。

卓冠廷表示，尖山、二橋地區人口持續增加，人口將近2萬人，卻連一個公有停車場都沒有，停車問題越來越嚴重，自己在去年11月總質詢時，要求交通局做尖山和二橋里增設停車場初步規畫，交通局在今年2月也完成評估報告，認為尖山確實有興建停車場需求。

卓冠廷表示，尖山國中校方也有在第二校區設置多功能活動中心、體育館的需求，在今年5月教育局初步評估地板面積需求為1400坪，造價約3億3800萬元；再加上交通局地下停車場的評估，如做二層共345格汽車位，停車場約需要6億5千萬元，交通局表示需要中央補助約3億5千萬元。

卓冠廷認為，既然市府也評估尖山國中第二校舍和地下停車場，兩件事情都有需求跟效益，不必然一定要綁在一起處理，要求教育局展開興建第二校舍的需求評估，教育局長張明文承諾會評估，約需時2個月。交通局長鍾鳴時也表示，尖山國中地下停車場目前條件都具備，只剩經費問題，希望中央跟地方能各出一半，只要中央能支持財務，會努力來推動。

停車場 教育局 新北

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