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新北耶誕城今年擬辦馬拉松路跑 5棒接力一路傳福音

中央社／ 新北28日電
新北市議會28日進行業務質詢，觀光旅遊局長楊宗珉（備詢台右者）表示，新北歡樂耶誕城今年規劃新增耶誕馬拉松路跑活動，目前正辦理招標，將採5棒次接力賽模式，全案預定下個月會進行公告。中央社
新北市議會28日進行業務質詢，觀光旅遊局長楊宗珉（備詢台右者）表示，新北歡樂耶誕城今年規劃新增耶誕馬拉松路跑活動，目前正辦理招標，將採5棒次接力賽模式，全案預定下個月會進行公告。中央社

新北歡樂耶誕城是新北年度盛事，吸引許多人參與，今年規劃推出耶誕馬拉松路跑活動，擬結合耶誕節傳達福音的氛圍，進行5棒次接力賽程，以帶動民眾參與熱度與趣味性。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員黃淑君質疑新北歡樂耶誕城活動常吸引很多人參與，也造成周邊地區交通壅塞，而市府還將舉辦耶誕馬拉松，希望市府要加強交通疏導措施。

觀光旅遊局長楊宗珉表示，目前正辦理招標，將採5棒次接力賽模式，全案預定下個月會進行公告。

楊宗珉向中央社記者表示，新北舉辦鐵道馬接力賽已打出知名度，因此，市府也規劃比照鐵道馬模式舉辦耶誕馬接力賽，一樣是5棒次，但為避免影響交通，賽道規劃由市府市民廣場出發後經江翠橫移門到河濱公園，終點再返回市民廣場，全程約28公里。

他表示，賽程規劃以結合耶誕節傳福音的氛圍為主，藉趣味性及團隊合作完成的方式進行，因此，接力環的設計更值得外界期待，希望能結合歡樂耶誕城的品牌，以有效打開賽事的知名度。

至於第一棒跑者是否比照鐵道馬限定是女性，他表示，包括是否鼓勵跑者變裝天使等角色，都將會列入討論，預定下個月具體公告賽程及報名等內容。目前規劃報名限額600隊，以每隊5棒次計算，約受理3000名跑者參賽。

歡樂耶誕城 路跑 馬拉松

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