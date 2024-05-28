北市警察局長人選方仰寧在名單內？ 蔣萬安這樣說

北市前警察局長張榮興升任警政署長，目前原缺人選尚未定案，市長蔣萬安表示，內政部長劉世芳昨晚打給他交換意見，並提供2、3位人選，接下來，他會探詢各方意見。議員楊植斗詢問，名單是否包含現任警專校長方仰寧，蔣回應，「要等人事確定才會公布。」但強調會探詢各方意見，特別是基層聲音也會納入考量。

楊植斗表示，目前新任警察局長雖未拍板，他認為基層心聲非常重要，近日很多事件，包含竹縣有員警開槍自殺、青島東路抗議等，以及還有涉弊、包庇性場所等，盼蔣萬安在跟內政部長討論時，能夠選出一位體恤基層、整肅警界風氣、親民形象的局長。

蔣萬安表示，昨晚內政部長有打電話來，提供2、3位人選，但要給他一點時間，去了解人選背景，對台北市警政業務市府有背景、經驗，大概2天內會有一個定案，並探詢各方意見，「基層同仁意見也非常重要。」

對於內政部提供名單是否包含現任警專校長方仰寧，蔣萬安沒有否認僅表示，「要等人事確定才會公布。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980