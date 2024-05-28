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北市警察局長人選方仰寧在名單內？ 蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市前警察局長張榮興升任警政署長，目前原缺人選尚未定案，市長蔣萬安表示，內政部長劉世芳昨晚已打給他跟他交換意見，並提供2、3位人選，接下來，他會探詢各方意見。記者胡經周／攝影
北市前警察局長張榮興升任警政署長，目前原缺人選尚未定案，市長蔣萬安表示，內政部長劉世芳昨晚已打給他跟他交換意見，並提供2、3位人選，接下來，他會探詢各方意見。記者胡經周／攝影

北市前警察局長張榮興升任警政署長，目前原缺人選尚未定案，市長蔣萬安表示，內政部長劉世芳昨晚打給他交換意見，並提供2、3位人選，接下來，他會探詢各方意見。議員楊植斗詢問，名單是否包含現任警專校長方仰寧，蔣回應，「要等人事確定才會公布。」但強調會探詢各方意見，特別是基層聲音也會納入考量。

楊植斗表示，目前新任警察局長雖未拍板，他認為基層心聲非常重要，近日很多事件，包含竹縣有員警開槍自殺、青島東路抗議等，以及還有涉弊、包庇性場所等，盼蔣萬安在跟內政部長討論時，能夠選出一位體恤基層、整肅警界風氣、親民形象的局長。

蔣萬安表示，昨晚內政部長有打電話來，提供2、3位人選，但要給他一點時間，去了解人選背景，對台北市警政業務市府有背景、經驗，大概2天內會有一個定案，並探詢各方意見，「基層同仁意見也非常重要。」

對於內政部提供名單是否包含現任警專校長方仰寧，蔣萬安沒有否認僅表示，「要等人事確定才會公布。」

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警專校長方仰寧被點名有機會接任北市警察局長。圖／警政署提供
警專校長方仰寧被點名有機會接任北市警察局長。圖／警政署提供

內政部 方仰寧 楊植斗 蔣萬安

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