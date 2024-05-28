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汐止民族六街溝蓋破損民眾摔倒 會勘要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區民族六街2巷沿途的排水溝損壞嚴重，市議員張錦豪現場會勘，希望在年底前能夠進行更新改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區民族六街2巷沿途的排水溝損壞嚴重，市議員張錦豪現場會勘，希望在年底前能夠進行更新改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區民族六街2巷沿途的排水溝已經好幾十年，時間一久損壞嚴重，還出現破洞，就有民眾走過去摔倒受傷，現在附近住戶只能暫時用鐵片蓋住，只是沿線好幾處都有損壞的情形，所以，今(28)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望在年底前能夠進行更新改善。

民眾說，水溝蓋跟柏油路已經至少40年都沒有做了，反應了好都沒有改善，整個民族六街2巷就好像孤兒一樣沒有人要理，之前就有老人家在這裡跌倒送醫，也有小朋友跌倒送醫，附近居民都有怨言。

北峰里長陳南海也說，民族六街2巷差不多4、50年沒有做，每次反應相關單位都說沒經費，希望這次議員張錦豪能夠協助爭取，因為大家從去年又等到今年，居民一直罵，看是不是在今年底能夠改善，不然，水溝破損嚴重，又已經有好幾人跌傷，真的需要改善。

新北市議員張錦豪表示，因為這個巷弄裡面的排水溝跟道路的銜接點，長期處於比較破損，沒有整修的狀況，一般住戶進天進出其實也要自求多福，因為有破損坑洞很危險，經過有人受傷之後，住戶只能自己做一個簡單的鋪設蓋住，擔心再有人受傷，因為，這畢竟是一個公家的道路，希望市政府能重視，不要再有人走路、或是要回家，因為要跨過這個排水溝受傷。

張錦豪指出，今天會勘希望市政府養工處跟汐止區公所，能夠全力支持，將民族六街2巷整個道路、跟排水溝做修復，期待今年底以前完成，這個部分後續會再去爭取經費，做道路重新刨除重鋪，以及排水系統的一些蓋子做修復，讓它整齊化。

張錦豪 排水溝

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