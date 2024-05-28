淡水東來大樓都更公聽會 讓住戶住回安全的家

新北市淡水相當有名的都更案，東來大樓都市更新，最初被鑑定為海砂屋，過程中水泥塊掉落，樓層板塌陷頻傳，於107年申請都更，109年2月完成建物拆除工作，目前現況做停車場使用，而淡水東來都更案在融入更多在地住戶意見後，提出變更事業計畫及擬訂權利變換計畫，後續市府審議核定後興建地上14層、地下5層店舖及住宅，住戶皆期待能夠安心入住。

新北市都更處科長林琬臻表示，市府為協助危險及老舊建物重建，提出多元都更方案，截至113年4月底已核准942案，淡水區內有58件多元都市更新案，其中有5件防災都更申請案，陸續拆除及興建中，充分展現市府提供的多元重建途徑，讓淡水地區內不同基地條件的危險或老舊房屋能夠有效接續更新並改善居住環境。

新北市都更處科長林琬臻表示，針對海砂屋提供「挺安全方案」免費鑑定補助，亦有防災都更2.0專案計畫給予重建容積1.5，新北住宅與都市更新中心推動危險建築物580專案計畫，社區取得5成重建意願後即可申請，從意願整合輔導至專案評估、公開招商等，攜手協助民眾改善危險老舊居住環境，讓住戶住回安全的新家，而現在東來都更案在公聽會後，民眾對於估價的部份還是有些想法，後續會納入審議來處理，更新後將興建1棟地上14層、地下5層鋼筋混凝土造的店舖、住宅大樓，未來將規劃近4公尺人行步道空間，改善社區及周邊人行環境。