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金山台2線開車像坐雲霄飛車 立委會勘要改善路面

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區台2線34K到39K路段與支巷有高低落差，立委廖先翔邀各單位討論改善，讓道路變得更平穩。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區台2線34K到39K路段與支巷有高低落差，立委廖先翔邀各單位討論改善，讓道路變得更平穩。 圖／紅樹林有線電視提供

路不平開車就像在玩雲霄飛車，金山區台2線34K到39K路段與支巷有高低落差，用路人經過這個路段，開在外線道車速快一點都會有要飛起來的感覺。立委廖先翔邀請交通部公路局北區養護工程分局、新北市府養工處、金山區公所與里長到場討論改善，讓道路變得更平穩。

永興里長許瑞林說，整個永興里都仰賴支線連接前往山區的住家，因此里民們出入幾乎可以說是天天都會碰上道路高低差，機慢車騎在外線道，若是碰上近來的陰雨天，路不平穩更是相當危險，為此也很感謝公路局與立委有重視這個問題，並且會勘要來改善。

立委廖先翔表示，這次盤點台2線34K到39K路段上所有與支線連接有高低落差的路口共計有九處，主線道台2線3將會由交通部公路局北區養護工程分局來改善，而支線也需要調整道路線型則是由金山區公所來進行調整，因此也請公所帶回評估所需經費，若有不足再看是否由交通部公路局或是新北養工處來協助，希望盡快將這個道路高低落差的問題改善，讓道路變得更平穩，提供給用路人安全的用路環境。

交通部 金山

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