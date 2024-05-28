不適任保母退場有解？民團拋記點改累計制 北市社會局允研議

剴剴案震驚社會，引發不適任保母退場議題，北市議員陳賢蔚今邀民團、公部門討論。民團建議市府，空手保母可至托嬰中心培訓、收托環境可裝監視器、保母記點管理機制採累計制而非每年歸零，陳提議保母評鑑推薦平台可建置標章認證。社會局說，目前廢止不適任保母登記並無法源依據，退準公是方式之一，也願研議記點累計制。

「研擬台北市不適任托育人員（保母）退場機制座談會」，陳賢蔚認為中央完成專法、法令修訂前，北市府不能沒有積極作為，建議北市7+1精進計畫第5項保母評鑑推薦平台，可給有心裝監視器、學習法制等保母相關標章認證，提供外界正向資訊揭露。

中華民國孕嬰童教保聯合總會長蔣叔融表示，透明化托育制度是今日重點，她認為居家保母不適任就退場，比照托嬰中心的限改、退準公、開罰、停辦等機制。

蔣說，曾向提議空手保母應在托嬰中心服務、甚至實習，衛福部社家署卻不願意。她提及今年特殊狀況，首次出現托嬰中心、居家保母所托育孩子數均為一比一，家長現在傾向將孩子送至監視器管理透明化的托嬰中心，未來恐使無實務經驗的空手保母增加，建議社會局可讓空手保母至托嬰中心培訓、累積經驗。

台北市托嬰協會理事長武筠嘉指出，居家、機構畢竟不同，後者具監視器等規範，反觀居家保母都沒人看到，「小動作久了，就會變成大動作，人的情緒累積後爆發，通常都會是出人命的大事」，建議收托環境可有監視器設備。另提及，許多機構相當委屈，明知有些保母不適任，礙於無新血加入、人力不足，只要不出大事就把他們留著。

財團法人彭婉如文教基金會分享3個不適任狀況，一名保母的托兒受傷事件頻傳，如腦傷、骨折、瘀青等，基金會雖認為不適任，卻因權責無罰裁處；也有保母稱餵食害童受傷，非大錯、無兒虐就不會被退場；有位保母找各種理由推託，造成基金會訪視都遇不到人。建議社會局保母記點管理機制採累計制，而非每年歸零、罰不到。

社會局副局長鄭文惠說，現行規定超收、限改3次就退準公，退準公對保母是一種殺手鐧；保母系統、托嬰系統均為中央權責，兩者資訊無法互通，若能流通，有助於雙方知悉保母狀況。