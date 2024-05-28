中和第二運動中心場地難尋 議員盼改建民享藝文特區

新北目前有16座國民運動中心，但運動風氣盛，不已無法滿足所有人，目前板橋第二運動中心已動工，新莊已經展開規畫，市府打算在中和打造第二運動中心，但中和地狹人稠場地難尋，新北市議員金瑞龍建議可將民享藝文特區就地改建。體育局長洪玉玲表示，民享藝文特區有去現場看過，但不符合至少3000到5000平方公尺的面積要求，建蔽、容積也不太夠，會朝尋找公園用地多目標使用，地點持續尋找中。

金瑞龍表示，各區都在爭取第二座國民運動中心，板橋將在光復高中共構，新莊也將在丹鳳文高用地打造，中和40幾萬人口，到底何時才有辦法蓋第二座運動中心。

金瑞龍說，中和要找到符合要求面積的土地「真的不太可能」，他認為民享藝文特區雖然面積較小，但該特區已經有地下室就有，只要打掉就能重蓋，也能透過土地變更等方式，面積較小，可透過容積拉高等方式解決，中和民眾已經等不及。

洪玉玲表示，中和符合蓋第二座運動中心標準，新北過去運動中心經驗，主要要基地面積3000到5000平方公尺，樓地板面積1萬2000到1萬5000平方公尺，民享藝文特區體育局有到現場看過，基地面積、建蔽率確實不太足夠。

另該公園有使用執照期限問題，也要符合相關規定，不過金瑞龍說，民享藝文特區是新北升格後才補照，實際使用年限已經超過30年以上，已經符合重建標準，洪玉玲同意持續評估民享藝文特區可行性。

洪玉玲說，體育局先前也有找過秀朗橋北側公園用地，同樣有面積不足問題，市府希望第二座運動中心是能與第一運動中心區隔，平衡區域使用，不過確定方向是會朝公園多目標使用、學校校舍改建共構與都市更新獎勵容積三方向去找地，持續透過府平台找到適合地點。