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周杰倫8月大巨蛋開演唱會？遠雄回要過「這關」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋何時能扮演場會引起各界關注與討論，包含周杰倫、五月天等歌手或團體都傳出在等大巨蛋辦演唱會，據了解，周杰倫有規畫8月舉辦演唱會，地點就鎖定在大巨蛋。遠雄表示，能辦演唱會時程尚未確定，需要看審查進度。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋何時能扮演場會引起各界關注與討論，包含周杰倫、五月天等歌手或團體都傳出在等大巨蛋辦演唱會，據了解，周杰倫有規畫8月舉辦演唱會，地點就鎖定在大巨蛋。遠雄表示，能辦演唱會時程尚未確定，需要看審查進度。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋何時能辦演唱會引起各界關注與討論，藝人周杰倫、五月天都傳出有意願在大巨蛋辦演唱會，據了解，周杰倫有規畫8月辦演唱會，地點就鎖定在大巨蛋。遠雄副總經理楊舜欽表示，演唱會部分確實有人來接洽，但審查也時間，何時能辦演唱會還不確定，目前正整理相關資料，預計6月底會送往消安基金會審查。

大巨蛋去年取得使照今年2月正式營運，目前已舉辦多場體育賽事，包含籃球、棒球等，過去受限「建築技術規則」第127條等問題，遲遲無法辦演唱會，副市長李四川上月底舉行跨局處會議，認定大巨蛋是體育場館不適用該規則，只要委由專業單位提出防火逃生避難安全性驗證結果，並送第三公正專業機構審查通過後，就可以辦演唱會或其餘非體育賽事活動。

議會教育委員會召集人、國民黨議員游淑慧也關心演唱會進度，她詢問，遠雄最快何時才能完成消安驗證。體育局長王泓翔表示，上次開完會後，已正式發函給遠雄，據他了解，遠雄會找消安基金會做安全性驗證，盼能在6月底前完成。

依備忘錄內容，遠雄做完安全性驗證後，接下來若要辦非體育賽事或演唱會，需將相關舉辦資料，送到市府，並附上安全性驗證報告書，市府會舉行跨局處會議審查，未來舉辦活動皆按此流程審查，沒問題就可舉辦相關活動。

楊舜欽表示，目前已在準備資料，非體育賽事並非只有演唱會單一樣態，包含數據、逃生動線等都不一樣，要準備的事務很多，預估6月前會將資料送審查，真正審查通過後才會讓有意願者申辦非體育賽事。

先前包含五月天、周杰倫都傳出想要「攻蛋」，據了解，周杰倫打算在8月開演唱會，楊舜欽說，目前很多假日檔期已排定要舉行體育賽事，演唱會部分確實有人來接洽，目前資料尚未送往消安基金會，審查上需要時間，確切何能辦演唱會時間還不確定。

大巨蛋 演唱會 體育

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