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新北花1500萬年租不斷電系統 403地震救汐止八里跳電

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北境內276處主要路口設「UPS號誌不斷電系統」，能穩定供應3小時緊急電力，透過電腦遠端監控平台，維持路口號誌正常運作。圖／新北交通局提供
新北境內276處主要路口設「UPS號誌不斷電系統」，能穩定供應3小時緊急電力，透過電腦遠端監控平台，維持路口號誌正常運作。圖／新北交通局提供

近年跳電意外頻傳，且將進入夏季用電高峰期，新北境內276處主要路口設「UPS號誌不斷電系統」，能穩定供應3小時緊急電力，透過電腦遠端監控平台，維持路口號誌正常運作。新北交通局表示，0403花蓮強震時，新北汐止、八里等區跳電，路口號誌重置閃燈，UPS派上用場，但年租用設備費用1500萬元，持續檢討實施成效，再決定是否增設。

經交通局統計，平均新北市每月斷電33次，UPS供電53小時。 累計節省員警出勤人次753人。新北交通局長鍾鳴時表示，每月平均斷電33小時，也包含瞬間跳電等不穩定狀況，雖然斷電次數除以時間、設置路口等條件來看，需要供電的比例偏低，但交通號誌應該要百分百可靠才行。

鍾鳴時說，區域性停電會影響較大，不管是計畫性或意外事故，應要完全避免，最重要是穩定電源，交通號誌停電並不是時間高才影響大，任何一次瞬間斷電或計畫性斷電都會影響，該系統就是要避免狀況發生，設置的276處都是重要道路或高、快速道路銜接路口，也包括車站醫院附近等維生道路，主要避免萬一重大災害時，能有緩衝時間。

鍾鳴時舉例，上次0403地震時，汐止跟八里受最嚴重衝擊，導致路口號誌重置閃燈，UPS立刻派上用場，而沒有UPS的地方就可能因瞬間跳電，復電過程中號誌跳閃光、路口秩序混亂等。

鍾鳴時坦言，但UPS系統租用設備、電池也連線網路傳輸，藉以監控電源，年租用費用為1500萬，暫時先檢討實施成效跟電力穩定度，須觀察2、3年成效再決定是否增設，畢竟目前並非普及化的必要設施，先不會做大規模擴展。

經交通局統計，平均新北市每月斷電33次，UPS供電53小時。 累計節省員警出勤人次753人。圖／新北交通局提供
經交通局統計，平均新北市每月斷電33次，UPS供電53小時。 累計節省員警出勤人次753人。圖／新北交通局提供

UPS 花蓮強震

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