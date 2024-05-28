快訊

法網／謝淑薇想為國奪奧運獎牌 紐媒好奇只帶2球拍且沒贊助商

前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

公司田溪內漁網遭棄置成「死亡陷阱」水利局：設網觸法

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
公司田溪有俗稱野生毛蟹的日本絨螯蟹。圖／台灣原生魚類保護協會提供
公司田溪有俗稱野生毛蟹的日本絨螯蟹。圖／台灣原生魚類保護協會提供

新北市淡水公司田溪貫穿淡海新市鎮，生態豐富，不過台灣原生魚類保護協會發現，河中有數個遭遺棄的流袋網，一路從河道左岸攔截到右岸，台灣原生魚類保護協會理事長張元宏憂心，流袋網變成只進不出的死亡陷阱，恐危及當地魚蟹類生存。水利局說，公所已清除流袋網，且公司田溪河道內架設圍網已觸法，行為人可處15萬元以上300萬元以下罰鍰。

張元宏說，公司田溪生態豐富，由於靠近海岸，不少魚蟹類會往上溯到溪內產卵，然而近期首次發現流袋網被棄置溪流中，流袋網一路從河道左岸攔截到右岸，沒有留設生物通道，只要有魚進去就出不來「變成死亡陷阱」。

張元宏研判，是有民眾想抓毛蟹、鱸鰻私設的流袋網，一般流袋網用於捕捉鰻苗、河口魚類，但通常有範圍性，不會把整個河道圍起來，會留生物通道可以走。張說，曾跟捕抓民眾了解，流袋網放一夜可抓到百隻，中秋前後是毛蟹季節，網子多在那時釋放，但季節過後都沒有收起來，過去常看到箱網、蜈蚣網，今年卻第一次看到流袋網讓他感到憂心。

張元宏指出，由於民眾設網後沒收回，大水來時網子被沖走，卡在下游石頭中變成廢棄物，發現裡面有些死掉烏龜、鱉，長期下來恐危及當地魚蟹類生存，尤其近年公司田溪水質變好，不僅支流發現日本禿頭鯊

新北市水利局說，今年4月下旬發現1件公司田溪河道遭棄置流袋網，已立即請淡水區公所清理，截至目前未再接獲反應，後續將持續請公所加強巡查；另於公司田溪河道內架設圍網行為，已涉及違反水利法第78條之1規定，高灘處巡查查獲或經通報時，除立即予以拆除，如有行為人，並得依水利法92條之3規定，可處15萬元以上300萬元以下罰鍰。

台灣原生魚類保護協會在公司田溪中發現遭棄置漁網。圖／台灣原生魚類保護協會提供
台灣原生魚類保護協會在公司田溪中發現遭棄置漁網。圖／台灣原生魚類保護協會提供
台灣原生魚類保護協會今年首次發現流袋網被棄置。圖／台灣原生魚類保護協會提供
台灣原生魚類保護協會今年首次發現流袋網被棄置。圖／台灣原生魚類保護協會提供
台灣原生魚類保護協會過去常在公司田溪看到被棄置的箱網、蜈蚣網。圖／台灣原生魚類保護協會提供
台灣原生魚類保護協會過去常在公司田溪看到被棄置的箱網、蜈蚣網。圖／台灣原生魚類保護協會提供

淡水 魚類

延伸閱讀

鋒面強降雨…南市災害應變中心三級開設 20抽水站已啟動

台南仁德後壁厝市場長期施工妨礙出入 市府承諾6月底拆除

防三峽幹道再積淹水 中山路停車場下月施作調整池

中和藤寮坑溝臭味改善有成 民代籲續推三期改善景觀

相關新聞

影／補助弱勢腸病毒疫苗 蔣萬安爆三寶得2次：我沒好日子過

腸病毒流行季，為守護台北市弱勢族群兒童健康，台北市長蔣萬安今天宣布，台北市從下月17日起，針對設籍北市特定弱勢兒童，全額...

新北花1500萬年租不斷電系統 403地震救汐止八里跳電

近年跳電意外頻傳，且將進入夏季用電高峰期，新北境內276處主要路口設「UPS號誌不斷電系統」，能穩定供應3小時緊急電力，...

公司田溪內漁網遭棄置成「死亡陷阱」水利局：設網觸法

新北市淡水公司田溪貫穿淡海新市鎮，生態豐富，不過台灣原生魚類保護協會發現，河中有數個遭遺棄的流袋網，一路從河道左岸攔截到...

與同學創辦志工團關心育幼院孩童 康橋高中黃若涵獲傑出志工獎

新北市長侯友宜今出席「第24屆台新青少年志工菁英獎獲獎者接見」活動，其中就讀康橋高中的黃若涵跟同學創辦志工服務團，一起到...

頂樓被堵死新北市府回答無法管 民代建議循司法解決

新北市既存違建列管共約18萬件，近日有民眾在臉書社團「我是土城人我愛土城區」抱怨頂樓違建問題，連棟建築頂樓違建堵塞逃生通...

微笑山線連接城市山林 侯友宜：打造在地旅遊品牌

新北市觀旅局2020年推出微笑山線品牌，吸引民眾走入山林探訪小鎮，親子家庭以旅遊方式親近鄰近城市的家山。為擴大山林旅遊圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。