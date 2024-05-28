公司田溪內漁網遭棄置成「死亡陷阱」水利局：設網觸法

新北市淡水公司田溪貫穿淡海新市鎮，生態豐富，不過台灣原生魚類保護協會發現，河中有數個遭遺棄的流袋網，一路從河道左岸攔截到右岸，台灣原生魚類保護協會理事長張元宏憂心，流袋網變成只進不出的死亡陷阱，恐危及當地魚蟹類生存。水利局說，公所已清除流袋網，且公司田溪河道內架設圍網已觸法，行為人可處15萬元以上300萬元以下罰鍰。

張元宏說，公司田溪生態豐富，由於靠近海岸，不少魚蟹類會往上溯到溪內產卵，然而近期首次發現流袋網被棄置溪流中，流袋網一路從河道左岸攔截到右岸，沒有留設生物通道，只要有魚進去就出不來「變成死亡陷阱」。

張元宏研判，是有民眾想抓毛蟹、鱸鰻私設的流袋網，一般流袋網用於捕捉鰻苗、河口魚類，但通常有範圍性，不會把整個河道圍起來，會留生物通道可以走。張說，曾跟捕抓民眾了解，流袋網放一夜可抓到百隻，中秋前後是毛蟹季節，網子多在那時釋放，但季節過後都沒有收起來，過去常看到箱網、蜈蚣網，今年卻第一次看到流袋網讓他感到憂心。

張元宏指出，由於民眾設網後沒收回，大水來時網子被沖走，卡在下游石頭中變成廢棄物，發現裡面有些死掉烏龜、鱉，長期下來恐危及當地魚蟹類生存，尤其近年公司田溪水質變好，不僅支流發現日本禿頭鯊