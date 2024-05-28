與同學創辦志工團關心育幼院孩童 康橋高中黃若涵獲傑出志工獎

新北市長侯友宜今出席「第24屆台新青少年志工菁英獎獲獎者接見」活動，其中就讀康橋高中的黃若涵跟同學創辦志工服務團，一起到育幼院關心孩童，也發現這些都是外籍勞工的小孩，未來希望找更多人加入，一起幫忙爭取孩童權益。

此次新北市共有3位學生獲得「傑出志工獎」、16 位學生獲得「奉獻獎」以及新北市南山中學及康橋高級中學兩所學校榮獲「服務教育楷模獎」。

榮獲傑出志工獎的黃若涵表示，自己是家中獨生女，一直很希望可以當一個照顧人的大姊姊，因而選擇到育幼院做志工服務，還和同學們創辦「燦蝶學生志工服務團體」，平均2周一次到育幼院帶著孩童畫畫或是串珠。

黃若涵說，她在服務過程中，發現在育幼院的孩子，其實很需要愛，但不容易投入太多的情感，某次的服務中，一位生性害羞的小朋友想要有人陪畫畫，但不敢開口，她看到後主動過去陪伴互動，對方最後對她道謝，還說「妳是最好的姊姊」，讓她心裡很感動。

黃若涵也發現，育幼院裡大多是外籍勞工的小孩，沒有國籍，人稱「透明的小孩」，未來會找更多學弟妹加入，一起幫忙爭取他們的人權，延續這份關懷。

來自南強工商戲劇科的簡宏勳也獲得傑出志工獎，他以戲劇演出為媒介，參與板橋青年劇團－香巴拉劇坊社區反毒宣導劇的巡演，及與身心障礙者共同製作沉浸式劇場，讓觀眾了解女性障礙者的聲音，身為新住民二代的他也參與北區新住民藝文社造徵件，宣傳新住民的文化與故事。