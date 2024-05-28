頂樓被堵死新北市府回答無法管 民代建議循司法解決

新北市既存違建列管共約18萬件，近日有民眾在臉書社團「我是土城人我愛土城區」抱怨頂樓違建問題，連棟建築頂樓違建堵塞逃生通道，認為造成安全隱患，擔心發生火災無法從頂樓逃生。該民眾曾多次向新北市工務局反映，卻得到因屬於早期違建列為觀察、緩拆回應。

民眾指出，並非要求全面拆除頂樓違建，而是希望透過公權力讓住戶自行拆除堵塞通道部分，得到回應卻說頂樓不屬火災逃生路線無權處理，令人感到無奈和憤怒，質疑政府各部門互踢皮球，小老百姓在危險面前無能為力，只能祈禱不要發生火災。

新北市議員林銘仁對此表示，公寓大廈管理條例1995年訂定住戶不得在私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄或路障等。如果有封閉頂樓出入口的情況，工務局應現場勘查後依現況予以舉發要求改善。1995年前頂樓違建並非就地合法，而是因違建案太多暫時予以緩拆，但若有重大公安問題或隔間為套房出租。民眾除依賴公權力介入外也可以透過司法途徑處理，提出刑事竊占或民事侵權損害賠償，交由司法機關判決處置。