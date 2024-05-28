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影／補助弱勢腸病毒疫苗 蔣萬安爆三寶得2次：我沒好日子過

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
三寶爸的市長蔣萬安今致詞自爆，一歲半的三寶，已經得過2次腸病毒，媽媽很辛苦，「太太情緒不好，我也沒有好日子過，這樣的一個循環。」記者林麗玉／攝影
三寶爸的市長蔣萬安今致詞自爆，一歲半的三寶，已經得過2次腸病毒，媽媽很辛苦，「太太情緒不好，我也沒有好日子過，這樣的一個循環。」記者林麗玉／攝影

腸病毒流行季，為守護台北市弱勢族群兒童健康，台北市長蔣萬安今天宣布，台北市從下月17日起，針對設籍北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，初估約有800名2個月至6歲幼兒受惠。

三寶爸的市長蔣萬安今致詞也自爆，現在一歲半的三寶，就已經得過2次腸病毒，去年1次、今年再得1次，並坦言自己的經驗，小孩得腸病毒，媽媽很辛苦，「我太太要全天候照顧，因無法送托嬰，半夜常常會起來，情緒就會不好」，「太太情緒不好，我也沒有好日子過，這樣的一個循環……」。

蔣萬安透露，三寶得腸病毒的症狀，是喉嚨有水泡、全身出疹，喉嚨痛吞嚥困難，導致不願喝奶，更不用講照顧的爸媽很辛苦，若雙薪家庭托嬰托幼停課，對家庭也都造成很大困擾，因此台北市宣布針對特定弱勢兒童，給予疫苗補助免費施打。

馬偕兒童醫院兒科部主任紀鑫說，今年腸病毒71型個案比往年多一點，不過重症主要還是以克沙奇病毒為主，今年流行趨勢4月底、5月初有一波高峰，可能家長注意到腸病毒流行有防範，最近病例數有下降，不過預期6月因天氣轉熱，還會有另一波高峰。

根據衛福部疾病管制署疫情監測資料顯示，全國近兩周疫情有稍微趨緩，第21周全國腸病毒門急診就診有1萬4967人次、較前一周下降16.3%、台北市第21周較前一周減少14.4%。

紀鑫也提醒，腸病毒71型疫苗還是對71型病毒比較有效，對預防克沙奇病毒效果有限，所以還是也要呼籲家長，預防腸病毒也要勤洗手、常消毒。

北市衛生局長陳彥元表示，台北市這次的補助對象，為出生滿2個月至未滿6歲，具有台北市第二類兒童醫療補助資格，包括罕見疾病患者、重大傷病、低收入戶、特殊個案、特殊境遇家庭、極低體重幼兒等，及補助台灣關愛之家協會收容的兒童，接種地點為北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所，每人補助第一、二劑。

台北市長蔣萬安今宣布，北市從下月17日起，設籍北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，初估約800名2個月至6歲幼兒受惠。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今宣布，北市從下月17日起，設籍北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，初估約800名2個月至6歲幼兒受惠。記者林麗玉／攝影

疫苗 腸病毒

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