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防登革熱 新北演練5情境
本土登革熱疫情去年全台大爆發，時序入夏，新北市府昨啟動防治登革熱大作戰，透過5個情境演練，讓各局處熟悉防治作業。副市長朱惕之說，蚊蟲存活周期延長，加上移工來台、旅遊頻繁，跨縣市傳播風險加劇，防堵疫情擴散必須超前部署。
新北市衛生局統計，截至5月26日，新北登革熱疫情累計14例境外移入，尚無本土個案，去年本土登革熱病例高達107例，37例為境外移入，為2018年之後本土個案數最高一年。
昨天演練模式針對本土登革熱疫情發生時，市府啟動應變中心，衛生局偕環保、警察及區公所，啟動清理環境孳生源作業、化學防治噴消，並執行區塊防治計畫，包括200公尺範圍內社區健康監測，排除工地積水、清除果園孳生源，防堵疫情擴散。
衛生局長陳潤秋說，因應南部本土登革熱升溫，新北也不能輕忽，消除孳生源是杜絕登革熱不二法門，呼籲市民落實「每周1日市民清潔日」，做好居家內外環境巡查，掌握「巡、倒、清、刷」四大要領，清除積水容器，徹底消除孳生源。
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