三峽中山路大雨就淹 規畫調整池

新北三峽重要幹道中山路、文化路交界一帶逢豪大雨淹水嚴重，不只影響人車通行，水甚至淹進民宅，在地里長盼市府迅速改善。新北水利局表示，公所已做清疏改善，將辦理「中山路停車場調整池設計案」收集鳶山山區逕流，減輕排水負荷，工程預計下個月進場。

三峽區鳶山里長周文美說，去年豪大雨時，路旁水溝的溢流，也有民眾反映水跑進家中，希望市府盡快協助改善排水設施。記者採訪過程中，北部正下起傾盆大雨，周文美焦慮地說「我先去清溝，好怕又要淹了」。

水利局說明，中山路一帶積淹水主要是因短延時強降雨所致，以去年8月20日為例，三峽地區時雨量曾達122.5毫米，已超過排水設施保護標準，加上鄰近鳶山山區，山區陡峭致使山區逕流大量宣洩流入平地排水設施，才造成積水。

水利局表示，上次大雨過後已派員巡查積淹水點位，確認周邊排水設施一切正常；公所已在汛期前落實清疏，確保周邊排水通暢，後續預計辦理「三峽區中山路停車場調整池設計案」，藉由調整池收集鳶山山區逕流，減少山溝及側溝排水負荷，避免地面積淹水漫流。停車場調整池案已在設計中，預計6月進場施作。