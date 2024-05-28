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AI、綠能為主題 新北新創之星徵件

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市青年局舉辦首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」。記者劉懿萱／攝影
新北市青年局舉辦首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」。記者劉懿萱／攝影

新北現有8個青創基地，每年培育輔導160組創業團隊，青年局舉辦首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」，以AI和綠能永續雙主題徵選，獲選團隊可由創投1對1陪跑3個月。市長侯友宜說，新北市幅員遼闊，中小企業數量超過24萬家全台最多，AI和綠能永續是當前最熱門議題，透過挑戰賽可協助優秀創業者迅速成長。

青年局長邱兆梅說，2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽即日起徵件，持續至7月4日，透過書面審查入選團隊，並在7月下旬舉辦Pitch day展示創業構想，選出有潛力的10組團隊進入決賽後，團隊可接受專業創投舉辦的工作坊，進一步升級商業方案。

10月中旬決賽，前三名共可獲總獎金30萬，還有3個月一對一陪跑計畫，透過客製化成長方案，協助新北新創之星在短期內衝刺。

中華民國創業投資商業同業公會TVCA副理事長林宇聲說，創投引進台灣已有40年，現有50%上市科技公司曾接受創投的資助，專業創投是從市場、商業模式、人才、團隊等方面，全面性評估新創公司。

創業 團隊

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