台北淨零101啟動 拚2030減碳40%

為達成台北2030年減碳40%目標，市長蔣萬安昨宣布台北淨零101-3年計畫正式啟動，包括龍山寺規畫裝設可撓式太陽能系統；大同集團認養鄰近總部的撫順公園，擴大植樹增加城市碳匯；寒舍艾美酒店除增設綠色能源，也會透過智慧能源管理系統(EMS)與AI節能技術，提升能源效率。

北市商業會理事長吳發添表示，民間配合協助推動淨零碳排的困難，還是在於用電，如電動汽車的充電等，這次的101計畫是要全面配合推動，從今年的20項、明年30項、後年達成50項，陸續推動解決。

蔣萬安表示，「穩定供電」確實是推動淨零碳排非常重要基礎跟因素，如推電動公車政策等，市府希望中央跟地方合作，盡速達成2030全面公車電動化，包括協助解除內湖的供電瓶頸，還有中央對電動公車國家隊可以有更多選擇。另，他也希望可盤點國有地、閒置空間，提供市府做相關充電場站。

首都客運總經理李建文說，業者推電動公車遇到的困境，包括市府核定、加速採購電動車，其次是市府提供北投、土城機廠及北士科等作充電場站，尤其松山、內湖、南港、中山4個用電瓶頸區，及銀行能給予「綠色融資貸款」，都能讓業者推動ESG，配合減碳政策。

這次公私協力共同宣示台北淨零101-3年計畫，是於北市14大類場域，進行101個有助邁向淨零的示範做法，包含公園、宮廟、住宅、觀光景點、商圈等，如設置可撓式太陽能板、推動零廢棄全循環模式、市民綠色生活行為轉變等。