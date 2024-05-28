車格標示不明 去年北市3.7萬件誤停挨罰

台北市共有7種停車格，種類複雜，北市交通大隊統計，去年至今因誤用停車格挨罰就有近5萬張罰單。議員徐弘庭昨議會質詢時表示，除特殊停車格標示不明確外，部分道路標線不是破損就是直接消失，要求3個月內改善。市長蔣萬安回應，會重新研擬整體交通標線畫設，已掉漆的標線，也會盡快補上。

交通警察大隊統計，因誤用停車格挨罰件數，去年取締3.7萬件、今年1至4月取締1.2萬件，以占用卸貨停車格、身障專用車格、汽車停在機車格內最多。徐弘庭表示，目前北市停車格有7大類，但標線不明，市民容易混淆。

除了停車格種類複雜，徐弘庭還提到白、黃、紅線標示不明，不是整條紅線全部脫落導致民眾誤停，不然就是標線破損，甚至還有紅黃線混合的狀況，沒有人知道算紅線還黃線，質疑交通局沒有定期檢查，標線脫落也沒有修復。

交通局長謝銘鴻回應，只要是特殊停車格，內框都會有藍線，4月起還多了共用臨時停車格。標線脫落部分，可能過去沒有畫好，但禁止停車路段仍有牌面標示。

蔣萬安坦言，車格種類繁雜，確實會讓市民混淆。他2周前赴日本考察，特別關注日本街道的標線畫設，非常簡單、淺顯易懂，且有一致性。他表示，不只是停車格，標線也不需要繁複的文字，只要以「X」和「箭頭方向」，就知道是禁止往某個方向前行，會重新研擬整體交通標線畫設。