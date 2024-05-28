雙北蓋景觀橋 蔣萬安允重新評估

台北市長蔣萬安將花費18億元打造淡水河岸，從中興橋至敦煌碼頭進行5公里河岸活化。副市長李四川任新北副市長時期，曾評估要蓋一座跨雙北的行人、自行車景觀橋，但當時因引道規畫在河灘地，方案不了了之。蔣萬安昨表示，會趁淡水河改造，重新評估規畫蓋跨新北三重、北市大同區大稻埕的景觀橋可行性。

國順里長陳潁慧說，當初新北有此規畫時，她就已經在當里長，若可以蓋景觀橋，地方非常贊成。尤其這幾年淡水河岸愈來愈美，行人、自行車也愈來愈多，景觀橋可延伸台北市的淡水河再造，也可串連雙北的遊憩人口。

蔣萬安今年3月市政會議拍板將活化淡水河岸，這也是北市首度大範圍河濱活化計畫。除擴大大稻埕貨櫃市集、也會在敦煌新設遊艇碼頭、賞夕陽景觀階梯等。

議員陳炳甫說，目前新北有多處景觀橋，包括日（陽光橋）、月（新月橋）星（星光橋）、光（辰光橋）、龍（龍窯橋）等；英國倫敦泰晤士河也有千禧橋成觀光亮點。李四川在新北任副市長時，就曾有新北議員提案在淡水河蓋一座景觀塔斜張橋，供行人、自行車通行，還能在煙火節欣賞煙火，尤其忠孝橋車流量大，可以鼓勵民眾使用綠色運具。

陳炳甫說，當初這個景觀橋規畫有兩版本，包括結合旋轉餐廳及觀景平台、育樂功能的景觀塔；一版本是結合當地文化元素融合的景觀餐廳，並塑造有當地特用的景觀塔。至於台北端引道地點，一是規畫在堤防外，一是規畫在堤防內，不過當初計畫評估，因引道落在河灘地，後規畫不了了之。

議員要求，市府預計花費18億元活化淡水河岸，應該重新將景觀橋計畫納考量，尤其當初李四川在新北時相當支持，加上推動綠色運具也有幫助。蔣萬安表示，這是滿好方向，可以作一個整體的思考與規畫，會重新評估。

北市工務局長黃一平表示，當初新北在2013年時就啟動討論蓋景觀橋可行性，原本規畫跨新北三重到北市大稻埕，蔣市長指示重新評估後，會再找新北市府談；至於景觀橋興建也必須考量墩柱大小？是否影響水利署管轄的淡水河系防洪，也須與中央溝通；至於工程面，技術上應可克服困難。