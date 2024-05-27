台北市車位不夠直觀年誤停3.7萬件 蔣萬安允3個月改善

台北市議員徐弘庭表示，北市各種停車格位規定不同，加上交通局推出共用臨停區、標線剝落等問題，太不直觀，易讓民眾誤停。市長蔣萬安允諾3個月內用顏色標註改善。

台北市長蔣萬安今天出席市政總質詢，國民黨議員徐弘庭表示，北市去年約有3.7萬件違規誤停，有些格位的標線畫了一層、還有一層，顏色疊在一起「跟紅綠燈一樣」，有的格位標線不明確、剝落未修補，民眾停錯卻會挨罰。

停車管理處長李昆振表示，會加強宣導共用臨停區。交通局長謝銘鴻則說，有些格位可能是會勘後把黃線改繪紅線，才會變成標線不只一種顏色；未來會用顏色管理，如藍色是身障、卸貨等特殊車種，方便民眾快速辨識。

蔣萬安允諾，會請交通局3個月內研擬出更直觀判斷停車格位種類的方式，也會全面檢視格位及修補剝落標線。