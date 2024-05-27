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城隍爺先換新衣！6月誕隍祭 比熱鬧更拚時尚

中央社／ 台北27日電
「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」活動將於6月登場，27日舉行宣告記者會，主辦單位特別邀請服裝設計師黃秀瑾（右）為城隍爺換新衣。圖／台北霞海城隍文化節提供（中央社）
「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」活動將於6月登場，27日舉行宣告記者會，主辦單位特別邀請服裝設計師黃秀瑾（右）為城隍爺換新衣。圖／台北霞海城隍文化節提供（中央社）

「2024台北霞海城隍文化節－誕隍祭」活動將於6月登場，主辦單位特別邀請服裝設計師黃秀瑾為城隍爺換新衣，增加時尚感，也為大稻埕帶來活力。

活動由台北霞海城隍廟與中華文化總會共同舉辦，今天在大稻埕「合勝堂」舉行宣告記者會。

曾登上台北時裝週、上海時裝週的黃秀瑾，特別解說這次「燦然衣薪」的設計理念。黃秀瑾表示，整件衣服為帽T神衣形式，材質以保特紗製作，衣服上的海波紋象徵台灣是海島國家，也有大稻埕商貿連結世界的涵義，而老窗花圖騰搭配龍圖騰戴上耳機，宜古宜今的元素，象徵大稻埕文化貫穿古今從不退流行。

文總秘書長李厚慶致詞表示，去年文總到東京上野公園舉辦TAIWAN PLUS台灣文化祭，兩天有超過20萬人來到會場，許多人到城隍廟攤位拜城隍爺、畫家將臉譜等民俗體驗大排長龍，今年WE ARE除夕夜也透過大稻埕在地團體，一步一步讓世界看見台灣，看見大稻埕。

台北霞海城隍廟管理人陳文文致詞表示，霞海城隍老爺一路看顧著大稻埕，大稻埕很多人才及產業，靠大家一起合作才有可能看到這麼多精彩的活動。

參與這次主視覺及動畫設計的台灣吧Taiwan Bar執行長蕭宇辰致詞表示，這次團隊特別以雲端事務所為概念，象徵神明就是雲端工作者，帶著實習生台灣黑熊「小黑啤」，一起踏著風霞滑板，守護著、推廣著大稻埕的產業及在地文化。

主辦單位表示，「2024台北霞海城隍文化節－誕隍祭」將於6月1日至30日舉行，結合霞海城隍慶成年、神樂隊live show、城隍爺龍舟祭江，喜慶台北建城140週年、島語音樂會、暖暖壽市集、香火non stop市集、酬神歌仔戲、五月十三迎城隍、霞海城隍福宴、祝壽祈福法會、「回稻未來」誕隍祭特展等活動。

大稻埕 設計師 霞海城隍廟

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