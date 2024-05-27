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新北圓夢基金14年獲捐2.6億 助逾4千學生穩健學習

中央社／ 新北27日電
新北副市長劉和然今天頒贈感謝獎座，給長期捐贈圓夢基金的企業與社會賢達。聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影
新北副市長劉和然今天頒贈感謝獎座，給長期捐贈圓夢基金的企業與社會賢達。聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影

新北市教育局今天表示，卓越清寒學生圓夢基金成立14年來，獲2.6億元捐助，長期獎助逾4000名學生。今年除提高獎助金額，並將擴大獎助對象，簡化申請流程，以造福清寒學生。

副市長劉和然今天頒贈感謝獎座，給長期捐贈圓夢基金的企業與社會賢達。他鼓勵學生未來回饋社會時表示，每個人不同階段都有夢，在逐夢踏實後，會再編織下個夢。上天給予每個人的故事，要自己寫、自己追逐、自己實現。

教育局統計，成立圓夢基金以來，受捐助新台幣2.6億元，累計獎助達4142人次，每年受資助學生約220名，幫助就學、建教合作、體育績優的學生，順利升上頂尖大專院校。

企業代表日電貿公司副董事長李坤蒼表示，該公司迄今捐贈近1500萬元，也盼拋磚引玉，共同關懷和支持學生圓夢，這也是幫助社會發展。他期許受助學生，將愛傳遞下去，共創善的循環。

獲獎助的張姓高三學生分享，父親在他12歲那年罹癌過世，母親獨撐一家5口生活照顧，感謝圓夢助學基金讓自己學習的道路更穩健、專注，未來會參與志工回饋社會。

教育局

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