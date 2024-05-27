東京漏網鏡頭...蔣萬安街頭當好奇寶寶 彩蛋還有太座來電

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，被議員質詢交通標線等議題，蔣萬安答詢時說，他這次赴東京參訪，的確看到日本的交通標線都相關乾淨、清楚易懂。果然蔣今也將這次出訪東京的漏網鏡頭放上YT，蔣市長出訪根本不忘職業病，看到日本銀座街道、路平、標線、還有樹穴規畫，一句話「我要拍下來，拍回去給李副（李四川）看一下。」

至於漏網鏡頭影片最後還有彩蛋，蔣萬安果然是三寶爸、好丈夫，返國登機前接到太太、二寶電話，蔣萬安接到太座電話，馬上回報「我有幫妳買泡的一蘭拉麵...，還跟二寶說，幫你買車車好不好？」

蔣萬安本月中出訪日本東京，除強化與新老朋友友誼，與日本重量級政治人物麻生太郎、小池百合子相談甚歡，也拜會了日本最重要的商界組織「日本經濟團體聯合會」(簡稱經團聯)討論新創交流與招商，更迎來大阪知事吉村洋文的主動拜訪，熱烈討論世壯運與世博會共同行銷的可能性。

不過今天蔣萬安正式參訪外的漏網鏡頭也曝光，換下正式西裝，蔣萬安味全龍迷帽Ｔ，考察日本銀座街道、還拉著研考會主委俞振華在地鐵站看日本的防災手冊怎麼宣導防災，甚至坐上地鐵，還啟動「觀光客模式」拿出手機，狂拍日本地鐵上的地震防災宣導圖片。

甚至參訪東京大巨蛋，蔣變身小球迷，在東京巨蛋向棒球傳奇王貞治致敬，並打卡拍下模仿金雞獨立打擊姿勢的照片。

至於蔣萬安這次儘管是到東京參訪，不過大阪府知事吉村洋文也到東京與蔣萬安會面，雙方就藝文觀光、國際性活動、新創產業等主題進行交流。

蔣萬安也邀請吉村知事能組大阪隊報名參加明年雙北世壯運。不過吉村知事說，當時正巧世博會正在舉行，如果可行，也很期待在田徑場上與蔣市長一同熱血競技，並表示在場的大阪觀光局溝畑宏理事長一定報名。