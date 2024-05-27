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議員質疑新北勞檢不實 新北勞工局：強化業者自我管理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君質疑新北勞動檢查不實。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君質疑新北勞動檢查不實。記者葉德正／攝影

守護勞工安全的勞檢人員，卻也同樣面臨人力不足問題！新北市議員黃淑君指出，新北勞檢處勞檢人員30餘人，2022年營建工地勞檢場次高達5439場，去年也有3091場，她質疑，如此數字不是勞檢人員過勞，就是勞檢數據造假，質疑新北勞檢不實，是新北近年工安事件頻傳原因之一。

新北市勞工局長陳瑞嘉坦言，光靠勞檢人員全面檢查營建工地確實力有未逮，有部分會採書面審查，市府會持續輔導業者強化自我管理取得認證，並引進外部學者輔導介入，根本解決人力不足問題。

黃淑君說，新北市近三年營建工地檢查數量資料發現，勞動檢查數量分別為2022年5439場，受檢勞工數量為2萬4383人，2023年為3091場，受檢勞工數量為2萬687人，今年1到4月共檢查943場，受檢勞工數量為4751人。

黃淑君表示，新北市勞動檢查處全體人員約略百人，不可能人人都是勞動檢查員，一年檢查數量高達5439場，當時還在疫情期間，黃淑君直指只有兩種可能，不是勞工局數據造假，另一可能就是勞檢員過勞不堪負荷。

陳瑞嘉指出，目前勞工局做法是有多少人力，就檢查多少量，他坦言要把所有營造工地都檢查一遍，有人力困難，他們目前除了強化業者自主管理，並引進外部學者輔導。

對於黃淑君質疑2022年為何會有這麼多檢查量，陳瑞嘉說，當時中央要求強化勞檢，案件數量才會有大幅度增長，但因為人力不足，裡頭有部分是採取書面檢查。

黃淑君直言，書面審查沒到現場檢查，根本難以落實，她多次接受勞動檢查人員陳情，表示現場案件量過多，難有良好的服務品質，黃要求新北市勞工局一週內建立營建工地檢查SOP，落實勞檢人員照顧，不要讓勞檢人員也面臨過勞，而無處申訴的狀況。

新北勞檢處長林澤州表示，新北市職安勞檢人員有46人，勞動條件勞檢人員有38位，2022年因為強化勞檢，勞檢處也有調撥人員協助。

林澤州說，除靠勞檢人力，目前針對重大工程、超過16樓或深開挖案件，都會要求取得承攬管理認證，強化業者自我管理能力，並透過外部專家輔導介入，希望能解決職安根本問題。

人力 勞檢

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