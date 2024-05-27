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台北市車格、標線不明或掉漆 蔣萬安諾3月內改善

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市有許多標線脫落，議員質疑交通局未定期檢查，甚至還出線紅黃重疊的標線。圖／北市議員徐弘庭提供
台北市有許多標線脫落，議員質疑交通局未定期檢查，甚至還出線紅黃重疊的標線。圖／北市議員徐弘庭提供

北市共有7種停車格，種類複雜，北市交通大隊統計，去年至今因誤用停車格挨罰就有近5萬張罰單。議員徐弘庭今質詢時表示，除了特殊停車格標示不明確外，部分道路標線不是破損就是直接消失，要求交通局3個月內改善。市長蔣萬安回覆，會重新研擬整體交通標線畫設，已經掉漆的標線也會盡快補上。

北市交通警察大隊統計，因誤用停車格挨罰的件數，去年取締3.7萬件、今年1月至4月取締1.2萬件，以占用卸貨停車格、身障專用車格、汽車停在機車格內最多。徐弘庭表示，目前北市停車格有7大類，但標線不明，市民容易混淆。

除了停車格種類複雜，徐弘庭還提到白、黃、紅線標示不明，不是整條紅線全部脫落導致民眾誤停，不然就是標線破損，甚至還有紅黃線混和的狀況，沒人知道算紅線還黃線，質疑交通局沒有定期檢查，標線脫落也沒修復。

交通局長謝銘鴻回應，只要是特殊停車格，內框都會有藍線，4月起還多了共用臨時停車格。而標線脫落部分，可能過去沒有畫好，但禁止停車路段仍有牌面標示。

蔣萬安坦言，車格種類繁雜，確實會讓市民混淆。他表示，2周前赴日本考察，路途中特別關注日本街道的標線畫設，非常簡單、淺顯易懂，且有一致性，日前已經請交通局研擬未來整體號誌標線畫設。

蔣萬安表示，不只是停車格，標線也不需要繁複的文字，只要以個「X」和「箭頭方向」，就知道是禁止往某個方向前行。已經掉漆的部分會快速補上，停車格種類標示也會研究如何讓民眾一目了然。

馬路上的紅線已經消失不見，民眾誤停恐吃違停罰單。圖／北市議員徐弘庭提供
馬路上的紅線已經消失不見，民眾誤停恐吃違停罰單。圖／北市議員徐弘庭提供

停車格 北市 徐弘庭

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