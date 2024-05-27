汐止北峰國小中庭地磚碎裂 改鋪柏油變平坦

汐止區北峰國小大門口中庭的地磚，因為，時間一久，出現龜裂塌陷的情況，下雨天還會積水，學童進出不安全，所以，新北市議員張錦豪也協助爭取經費，現在改鋪柏油路面，變平坦好走。

中興里長蔡振國說，在靠近中興路學校大門兩側也是停車場，之前地面破損嚴重，感謝立委及議員協助更新，現在改為柏油路面，除了平坦之外，未來也比較好整修。

新北市議員張錦豪表示，北峰國小門口地平因為長久以來有凹凸不平還有龜裂塌陷情況，排水也不良的情形，經過和之前的賴品妤立委一起向中央及新北市政府爭取共450萬的經費，進行整個地面的重鋪，現在地平改善工程已經完工，不管是學童進出或是家長接送都有更好的空間。

北峰國小校長劉國華指出，感謝教育部、教育局及立委議員們對於校內環境的關心，學校大門地平進行了整修工程，讓學校親師生有更優質的學習環境，那為了容易維修也減少積水問題，材質也做了更換，改為柏油路面更舒適好走。