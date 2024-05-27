淡水體育會春季健行好熱鬧 千人響應運動i台灣

為了響應全民運動一起來，新北市淡水區體育會上週六(25)日舉辦「運動i台灣2.0計畫 春季全民健康」健行活動，淡水體育會每年九月體育節舉辦健行，而從前2年開始，特別增加在四月舉辦春季健行，希望帶動運動氣氛，這次健行天氣相當晴朗，有超過一千多人來共襄盛舉，相當熱鬧。

現場由體育會柔樂球委員會所帶來的表演相當動感，還有體育會成員帶著大家一起做熱身操，淡水體育會表示，而今年現場就有超過1千人參與，在天氣穩定的情況下，感受出民眾對於運動的重視，而現場市議員，還有立委等民意代表，都一起出席，與大家一起做運動。

這次活動從淡水漁人碼頭紅心廣場集合出發，沿著淡水沙崙路走到國民運動中心，全程4公里長，淡水體育會過去就舉辦多項體育活動，在淡水有超過50個運動項目委員會，希望藉由這一次的舉辦，能夠號召大家養成運動的習慣，提昌運動精神，未來也希望每一年都可以繼續的辦下去。